Эксперт оценила запланированное поступление в бюджет безвозмездных сборов с бизнеса

В 2023 году, по оценке правительства, безвозмездные сборы с бизнеса принесут бюджету 114 млрд рублей, написала РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, оценила уровень сборов, а также рассказала «Известиям» 27 сентября, что эта сумма включает доходы, связанные с реализацией активов иностранных компаний.

«Действительно, наблюдается планомерное ужесточение условий выхода с отечественного рынка для компаний из недружественных юрисдикций. Так, в марте этого года «добровольный взнос» стал обязательным», — сказала эксперт.

Как она уточнила, при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива, а при дисконте менее 90% взнос составит не менее 5% от независимой оценки продаваемого бизнеса.

«Доходы бюджета России на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, то есть 114,5 млрд рублей — это доля процента. Но на фоне планируемого существенного повышения бюджетных расходов, что следует из проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы, одобренного правительством в прошлую пятницу, Минфин может быть заинтересован в любом дополнительном увеличении доходной базы», — отметила Беленькая.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что проект бюджета на 2024–2026 годы был одобрен на заседании правительства. В 2024-м ожидается поступление 35 трлн рублей, а в следующем — 33,5 трлн рублей. В 2026 году предполагается, что доходы составят 34 трлн рублей. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств.