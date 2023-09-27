Диетолог рассказала о пользе и вреде консервированных овощей

Диетолог, нефролог Анна Коробкина рассказала о правильном приготовлении и употреблении консервированных овощей.

В беседе с Pravda.Ru в среду, 27 сентября, специалист посоветовала засаливать овощи, не используя уксус, который может быть вреден людям, имеющим заболевания кишечника. Также стоит учитывать меру по количеству соли.

Врач объяснила, что установленная ВОЗ мера соли составляет 4–5 г в сутки. Она призвала к осторожности людей, имеющих артериальную гипертензию.

«Не надо садиться и есть сразу всю банку под картошечку, например, а съели по одному огурчику за обедом или за ужином — и достаточно», — отметила врач.

Коробкина указала на то, что в консервированных овощах сохраняются микроэлементы, однако теряются витамины. Самым полезным способом заготовки ягод и овощей врач назвала заморозку. Консервированные же овощи, по ее словам, несут угрозу, поскольку существует риск заражения ботулизмом, а поедание соленых овощей чревато отеками, и, следовательно, повышением давления.

26 сентября врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО посоветовал отказаться от заказа в ресторане экзотических блюд. По его словам, например, устрицы при неправильном хранении и транспортировке могут стать источником инфекций и паразитов. Стейки из плавника акулы, сашими из рыбы фугу и другую экзотику лучше исключить из рациона, пишет сайт kp.ru.

До этого, 24 сентября, инфекционист Юрий Венгеров объяснил в беседе с телеканалом «360», что ботулотоксин появляется в рыбе, если ее плохо обработали или неправильно хранили. Нарушение условий хранения способствует размножению бактерий, выделяющих токсины. Это сильнейший органический яд из всех, что известны ученым.

21 сентября в Москве двое мужчин были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками ботулизма, после того как съели селедку, купленную в супермаркете. Медики смогли вовремя спасти мужчин и привести их в стабильное состояние.

6 сентября врач-диетолог, д.м.н. Маргарита Королева предупредила, что консервированные овощи могут ухудшить состояние ЖКТ, а также повысить давление. Причиной тому содержащиеся в них соль и уксус, пишет RT.