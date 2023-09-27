Пранкер Лексус рассказал детали розыгрыша экс-спикера ВСУ Чирилло

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) назвал истинную причину разговора с экс-спикером Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским сержантом-трансгендером Сарой Эштон-Чирилло. На эту тему он высказался «Известиям» 27 сентября.

Так, он указал на то, что было важно понять обстановку в ВСУ.

По его словам, Сара Эштон-Чирилло привлекает внимание пранкеров своей должностью. Выбор был обусловлен тем, что Чирилло является лицом терробороны ВСУ, а также нетрадиционным сотрудником армии Украины.

Пранкеры общались с Чирилло на протяжении примерно месяца. По мнению Столярова, Чирилло сам не добился каких-то высот в ВСУ, а только попал во все скандалы, поэтому его и отправили в отставку. Пранкерам было интересно, как происходила отставка и кто стоял за этим решением.

Ранее в этот день в официальном Telegram-канале программы «Шоу Вована и Лексуса» пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) появился выпуск с американским сержантаом-трансгендером Сарой Эштон-Чирилло. Разговор с экс-спикером ВСУ велся от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Так, Чирилло во время разговора позволила себе русофобские и ксенофобские заявления, в частности о том, что русские — азиаты и произошли от монголов. Во время разговора, в частности, экс-спикер ВСУ отметил, что одной из главных проблем Украины выступает коррупция. По его мнению, если Киеву не удастся решить вопрос коррупции в течение шести месяцев, то конфликт с Россией может растянуться на 30 лет.