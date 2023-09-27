WSJ назвала причину оттягивания Шольцем решения о передаче ракет Taurus Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает отправку Украине высокоточных ракет большой дальности Taurus из-за опасения прямой конфронтации между Берлином и Москвой. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на немецких чиновников.

Коалиционное правительство Германии одобрило поставку Taurus Киеву, однако Шольц приостановил процесс передачи ракет, так как опасается, что их обслуживание потребует присутствия немецкого военного персонала в зоне конфликта.

Кроме того, Шольц считает, что для переброски немецких военнослужащих в зону боевых действий потребуется провести голосование в парламенте.

«Он также обеспокоен тем, что такой шаг может втянуть Германию еще глубже в конфликт, что может привести к прямой конфронтации с Россией», — говорится в материале.

Накануне глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» заявил, что он отрицательно относится к возможным поставкам Taurus Украине. По мнению немецкого политика, Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по территории России.

20 сентября министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что ФРГ может предоставить украинским властям дальнобойные крылатые ракеты, однако заявил, что сначала необходимо изучить все вопросы, связанные с поставками. При этом заверения Киева, что он не станет использовать ракеты для атаки на территории РФ, являются не единственном фактором, который будет учитывать германское оборонное ведомство при решении о поставках ракет.

До этого, 15 сентября, Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.