СМИ сообщили о просьбе Украины передать ракеты для атак на заводы в Иране

Украина обратилась с просьбой к странам G7 передать ракеты большой дальности для ударов по России, Ирану и Сирии. Об этом 27 сентября пишет The Guardian, ссылаясь на документ киевского правительства, предоставленный странам «большой семерки» в августе.

Сообщается, что Украина предложила западным странам наносить ракетные удары по производству беспилотников в Иране и Сирии и по потенциальной производственной площадке в РФ. Киев предположил, что на предприятиях якобы собирают дроны для их использования в спецоперации.

«Вышеизложенное могут осуществить Вооруженные силы Украины, если партнеры поставят необходимые средства поражения», — приводит издание текст документа.

Также в публикации указывается, что в Киеве сообщили, в якобы применяемых российскими войсками беспилотниках есть компоненты производства стран Европы, пишет «Газета.Ru».

Россия и Иран неоднократно отвергали обвинения Запада в поставках РФ беспилотников иранского производства для их использования на Украине.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые ей поставила дружественная страна. В том месяце в минобороны Ирана также сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских беспилотников во время спецоперации по защите Донбасса.

Также в августе 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует БПЛА отечественного производства.