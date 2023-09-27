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Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии прошли торжественные мероприятия, приуроченные 75-летнему юбилею Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова.

В гарнизонном Доме офицеров состоялся тематический вечер, посвященный Романову. В рамках него состоялась выставка Центрального музея войск национальной гвардии, показ документального фильма «Непобежденный. Герой РФ Анатолий Романов» и новая постановка воспитанников детской театральной студии «Маски».

Поздравить юбиляра в Главном военном клиническом госпитале (ГВКГ) Росгвардии, где Романов лечится после тяжелого ранения, полученного во время покушения 6 октября 1995 года в Грозном, приехали начальник главного военно-политического управления Росгвардии Григорий Мощик, бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов, экс-командир отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» Александр Никишин, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов и другие почетные гости.

Свое поздравление Романову направил директор Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что Романов принял командование войсками правопорядка в один из самых непростых периодов новейшей российской истории. Его личное присутствие в боевых порядках, невзирая на риск и опасность, позволило обеспечить высокую эффективность выполнения задач, поставленных руководством государства, и максимально сохранить жизни личного состава.

Подарки и поздравление от Золотова Романову передал первый замглавы ведомства Виктор Стригунов. Он отметил, что жизнь и подвиг Романова вошли в историю войск национальной гвардии как образец безупречного служения народу, беззаветной храбрости, усердия, преданности Отчизне.

В день рождения Романова также состоялась церемония вручения именных стипендий курсантам и кадетам ведомственных образовательных учреждений.

В 1995 году Романов занял пост заместителя министра внутренних дел России — командующего внутренними войсками. Он также стал командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. После пережитого покушения Романову было присвоено звание Героя России.

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Также 27 сентября Софринская бригада Росгвардии отметила 35-летний юбилей. На территории части, где дислоцируется 21-я ордена Жукова бригада оперативного назначения, прошли праздничные мероприятия. Бойцы бригады приняли участие в параде и показали свои навыки.

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