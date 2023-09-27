Крым привлек вдвое больше инвестиций для СЭЗ в 2023 году

Инвестиции в рамках крымской Свободной экономической зоны года составили около 26 млрд рублей с начала 2023, что почти в два раза больше чем годом ранее. Такие цифры озвучил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram.

«За период функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов направлено порядка 266 млрд рублей инвестиций, из них капитальных вложений — около 174 млрд рублей», — написал спикер парламента, его цитату приводит ИА «Крыминформ».

Он уточнил, что в крымской СЭЗ зарегистрировано 1153 участника, которые занимаются реализацией 1237 инвестпроектов. Было создано более 82,3 тыс. рабочих мест, из которых порядка 3,5 тыс. с начала 2023 года.

Как подчеркнул Константинов, крымские власти продолжат работу по наращиванию инвестиций в республику.

Ранее в сентябре сообщалось, что Крым в перспективе намерен восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Уже принято решение реконструировать дамбу Каховского водохранилища.