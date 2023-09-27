Путин предоставил гражданство канадскому хоккеисту «Амура» Кэмерону Ли

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское канадскому хоккеисту хабаровского клуба «Амур» Кэмерону Ли. Соответствующий указ опубликован 27 сентября на портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ Ли Кэмерона Карлетона, родившегося 18 февраля 1997 года в Канаде», — говорите в документе.

Ли перешел в «Амур» в 2022 году и набрал 20 очков в 53 матчах регулярного чемпионата сезона — 2022/23 в качестве защитника. В текущем сезоне в девяти играх хоккеист забросил 1 шайбу и сделал шесть результативных передач. До «Амура» Ли два года выступал за клуб «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В середине августа российский паспорт получил игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» из Тольятти Остап Сафин, родившийся в Чехии. Тогда гендиректор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что команда заключит однолетний контракт со спортсменом.

До этого, 27 июля, был опубликован указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу, родившемуся в США. В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что спортсмен хочет получить гражданство РФ.