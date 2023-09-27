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Путин предоставил гражданство канадскому хоккеисту «Амура» Кэмерону Ли

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Фото: championat
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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское канадскому хоккеисту хабаровского клуба «Амур» Кэмерону Ли. Соответствующий указ опубликован 27 сентября на портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство РФ Ли Кэмерона Карлетона, родившегося 18 февраля 1997 года в Канаде», — говорите в документе.

Ли перешел в «Амур» в 2022 году и набрал 20 очков в 53 матчах регулярного чемпионата сезона — 2022/23 в качестве защитника. В текущем сезоне в девяти играх хоккеист забросил 1 шайбу и сделал шесть результативных передач. До «Амура» Ли два года выступал за клуб «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

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В середине августа российский паспорт получил игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» из Тольятти Остап Сафин, родившийся в Чехии. Тогда гендиректор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что команда заключит однолетний контракт со спортсменом.

До этого, 27 июля, был опубликован указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу, родившемуся в США. В апреле спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что спортсмен хочет получить гражданство РФ.

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