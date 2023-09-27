Софринская бригада Центрального округа Росгвардии отметила 35-летний юбилей

Софринская бригада Центрального округа Росгвардии 27 сентября отметила 35-летний юбилей со дня образования. На территории части, где дислоцируется 21-я ордена Жукова бригада оперативного назначения, прошли праздничные мероприятия.

Бойцы бригады приняли участие в параде и показали свои навыки.

Чествование бригады посетили командующий Центральным округом войск национальной гвардии России Александр Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, космонавт Сергей Крикалев.

«Прославленная Софринская бригада — это школа мужества и закалки для настоящих мужчин. Бригада прошла героический путь, не раз доказывая на деле свою значимость и верность ратному делу. Личный состав при выполнении боевых задач проявляет смелость и храбрость, мужество и героизм», — сказал Попов.

Он наградил отличившихся служащих бригады государственными и ведомственными наградами и передал на хранение орден Мужества супруге погибшего бойца Сергея Серебрякова.

Софринская бригада была основана в 1988 году, с тех пор она выполняла боевые задачи в различных горячих точках. В настоящее время военнослужащие соединения принимают участие в спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 2 июля, директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России с 50-летним юбилеем. Празднование проходило во время турне ансамбля в Рязанской области.