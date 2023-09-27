Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 27 сентября.

«В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции «Боль разлуки». Скульптором является Филипп Трушин», — рассказал директор артиста Сергей Горох.

Скульптор изобразил артиста во весь рост в движении. По задумке, памятник символизирует визионерский подход Моисеева к формированию постсоветской хореографии. Композиция выполнена из бронзы, ее высота составила 3 м.

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет.

Церемония прощания проходила в траурном зале Троекуровского кладбища 2 октября 2022 года. Всем гостям подарили белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев», сделанной артистом, предположительно, от руки красной ручкой.

Последние годы жизни заслуженный артист РФ тяжело болел, из-за чего перестал выступать и очень редко появлялся на публике. Он перенес три инсульта, первый случился в 2010 году. После этого за певцом стал ухаживать его арт-директор Сергей Горох.