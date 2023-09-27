Новый корпус ГКБ № 31 в Москве запланировали открыть в январе

Новый травматолого-ортопедический корпус на территории ГКБ № 31 им. академика Савельевой в Москве запланировали открыть в январе 2024 года. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Решение об открытии нового корпуса приняли из-за уникальных компетенций коллектива медучреждения. Строительство корпуса позволит оказывать более качественную помощь тысячам пациентов, пишет сайт aif.ru.

В здании предусмотрено восемь этажей. В новом корпусе можно проводить комплексное обследование пациентов, оперативное вмешательство, лечение и реабилитацию, сообщает сайт kp.ru.

Там специалисты будут оказывать помощь по профилю «травматология и ортопедия», а также «анестезиология и реанимация», «медицинская реабилитация». Вместимость корпуса составит 100 коек, из них 60 —травматологии и 40 — ортопедии, пишет НСН.

Также корпус будет оснащен новейшей техникой. Также там будет работать ортопедический больничный робот, который сможет участвовать в процедурах с минимальным инвазивным вмешательством, сообщает телеканал «360».

В частности, в одной из операционных установят операционный стол MizuhoOsi с рентгенопрозрачной карбоновой столешницей, пишет «Москва 24». Отмечается, что она позволит обеспечить высокую визуализацию при выполнении вмешательств, а также максимальную точность установки имплантатов.

Собянин подчеркнул, что одновременно в столице идет строительство девяти больниц, включая инфекционную и онкологическую. Всего с 2023 по 2025 год в Москве планируется завершить строительство около 40 объектов здравоохранения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

13 сентября сообщалось, что в Москве построили новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Уже завершена строительная часть, специалисты ведут пусконаладочные работы. Первых пациентов больница примет уже через два-три месяца. В клинике оборудовали 548 мельцеровских боксов с возможностью расширения коечной мощности до 1028 коек.