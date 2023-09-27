Сенат вчетверо сократил запрашиваемую администрацией Байдена помощь Киеву

Сенат США опубликовал законопроект о временном бюджете государства до 17 ноября, в который также включил денежную помощь Украине в размере $6 млрд. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает CTV News.

Однако эта денежная сумма оказалась меньше предполагаемой: администрация в Вашингтоне просила конгресс выделить $24 млрд, связывая такой объем с продолжающимся контрнаступлением украинской армии.

Кроме средств на помощь Киеву пакет также включает в себя еще $6 млрд на помощь в случае стихийных бедствий.

Однако законопроект не охватывает какие-либо меры по обеспечению безопасности границ, а это, по информации Reuters, является основным камнем преткновения для республиканцев в палате представителей.

Ранее, 26 сентября, координатор Белого дома отметил, что текущих средств США, направляемых на Украину, хватит еще на несколько недель. Он убежден, что выделение дополнительных средств поможет Украине в осуществлении контрнаступления, для которого еще сохраняются благоприятные условия.

Накануне, 25 сентября, стало известно о прибытии на Украину первой партии танков Abrams. Кирби также пообещал новые поставки в ближайшем будущем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.