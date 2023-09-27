Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ

Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах

0
Фото: bnn
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборные Латвии по футболу отказались играть против российских команд на международных турнирах после того, как исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о допуске россиян к соревнованиям. Об этом 27 сентября говорится на сайте Латвийской футбольной федерации (LFF).

«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — указано в заявлении.

В организации объяснили свое решение тем, что она «есть и будет едина с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях».

Об аналогичном решении заявил и президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Не будем в жеребьевке Евро-2028, а Азия даст играть — выбор очевиден»
Вице-президент РФС Денис Соловьёв — о сроках возвращения в европейский футбол, альтернативных вариантах и форматах внутрироссийских соревнований

Ранее, 26 сентября, исполком УЕФА принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. В пресс-службе организации отметили, что и женские, и мужские команды будут участвовать в матчах без флага, гимна и не на территории России. Исполком попросил администрацию УЕФА предложить техническое решение, чтобы включить российские команды соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьевки.

До этого, 22 июня, представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Он отметил, что миссия объединения сводится не только к развитию футбола, но и к его защите. И выразил уверенность, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023