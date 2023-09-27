Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах

Сборные Латвии по футболу отказались играть против российских команд на международных турнирах после того, как исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о допуске россиян к соревнованиям. Об этом 27 сентября говорится на сайте Латвийской футбольной федерации (LFF).

«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — указано в заявлении.

В организации объяснили свое решение тем, что она «есть и будет едина с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях».

Об аналогичном решении заявил и президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 26 сентября, исполком УЕФА принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. В пресс-службе организации отметили, что и женские, и мужские команды будут участвовать в матчах без флага, гимна и не на территории России. Исполком попросил администрацию УЕФА предложить техническое решение, чтобы включить российские команды соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьевки.

До этого, 22 июня, представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Он отметил, что миссия объединения сводится не только к развитию футбола, но и к его защите. И выразил уверенность, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.