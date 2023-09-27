Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова предупредила, что недостаточное потребление воды приводит к сгущению крови, а из-за этого возрастает риск развития тромбозов, особенно во взрослом возрасте.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 27 сентября, терапевт рассказала, что дефицит воды также может привести к снижению когнитивных функций, потому что питание мозга происходит за счет капиллярного кровообращения. В этой же связи может снизиться зрение, сообщает «Москва 24».

Кроме того, из-за недостатка воды может повышаться отечность, появиться частные запоры, повыситься риск образования камней в почках, отмечает телеканал «360».

Врач отметила, что если человек пьет мало воды, то это негативно влияет на его пищеварительную систему, появляется дискомфорт, зачастую появляется лишний вес, потому что «человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть», сообщает Life.ru.

Помимо этого, при дефиците воды в организме могут появиться сонливость, головные боли, снижение концентрации и внимания, пишет RT. В этой связи, по словам врача, женщинам стоит пить около 2 л воды в день, мужчинам — около 3 л, отмечает сайт kp.ru.

5 сентября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях недостаточного потребления воды. По ее словам, это может привести к целому ряду проблем с самыми разными органами и системами, а особенно сильно оно отражается на здоровье пожилых людей. Врач указала на то, что воду важно пить равномерно в течение дня, чтобы не было ситуаций, когда человек весь день не пил, а потом вспомнил об этом и сразу же выпил литр воды.