Бесплатный детский скалодром открылся в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) открылся первый бесплатный (социальный) скалодром для детей. Об этом 27 сентября сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканскую Федерацию спортивного туризма.

Скалодром расположен на улице Телегина, 30/590 в игровом центре «Пандора». Проект реализован на средства гранта от «Росмолодежи», именно благодаря ему дети до 18 лет смогут заниматься бесплатно.

Также сейчас ведется строительство большого скалодрома для взрослых, но уже со взиманием платы. Завершить работы планируется к началу зимы.

22 сентября сообщалось, что в Ижевске на фасаде одного из корпусов концерна «Калашников» появился мурал. Его создали ко Дню оружейника.