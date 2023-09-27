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Карта спецоперации на Украине 27 сентября

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 сентября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки на донецком направлении отражено 10 атак украинских боевиков, уничтожено до 390 военных ВСУ.

На запорожском направлении уничтожены свыше 60 боевиков, две ББМ и три автомобиля. В районе Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

На южнодонецком направлении ликвидировано свыше 150 военных ВСУ, две ББМ, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20, на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, уничтожено до 55 боевиков.

На купянском направлении уничтожено до 15 националистов, а также американская установка М777.

В районе Ольковки Херсонской области уничтожена украинская ДРГ.

Кроме того, сбито 19 украинских беспилотников, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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