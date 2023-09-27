Еще 275 человек пострадали от клещей в Омской области

В Омской области за неделю в связи с укусами клещей в медучреждения обратились 275 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 25 сентября, всего с начала сезона в медорганизации области с укусами клещей обратились 4833 человека, в том числе 1417 детей. Неделей ранее этот показатель достигал 4558 случаев.

В лабораториях исследовано 98,6% клещей, снятых с людей. У 1,3% экземпляров выявлен клещевой энцефалит, еще у 11% обнаружены боррелии, у 1,1% — возбудители эрлихиоза, а у 1,3% — анаплазмоза, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

С начала 2023 года в Омской области от клещевого энцефалита привились более 91 тыс. человек.

7 сентября сообщалось, что в Красноярском крае зарегистрирован новый случай туляремии. Мужчина заразился после укуса клеща.