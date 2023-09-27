Три здания признали объектами культурного наследия в Саратове

Три здания признали объектами культурного наследия в историческом центре Саратова. Соответствующие приказы подписал председатель комитета культурного наследия региона Владимир Мухин.

Все дома расположены на улицах Волжской и Комсомольской. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Угловой дом чиновницы П.М. Осетровой был построен в конце XIX века. Дом мещанина А.В. Смурыгина возвели в 1908 году. Самым старым является усадебный дом по адресу улица Комсомольская, 50Е. Он относится к 1860-ым годам.

В рамках приказов утверждены границы территорий и предметы охраны.

В Томске власти планируют восстановить загородный дом Кухтериных. Здание было построено в 1900-е годы в качестве дачи, позже его приспособили под жилье работников спичфабрики. Впоследствии дом стал многоквартирным и в марте 2019 года пострадал от пожара. Реконструкция завершится до 1 декабря 2027 года.