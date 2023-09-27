У 53-летнего жителя Москвы обнаружили в гараже танковое орудие

Сотрудники полиции обнаружили склад с оружием на западе Москвы. Об этом 27 сентября сообщил портал «МВД МЕДИА».

Арсенал был найден в гараже на улице Василия Ботылева, который использовал 53-летний мужчина. Он хранил танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, осколок артиллерийской мины с тротилом, стрелковое оружие и пиротехнику.

«Исследованием установлено, что изъятое вещество массой более 380 г является метательным взрывчатым веществом — бездымным порохом промышленного изготовления», — сообщило издание.

Также запрещенные к гражданскому обороту предметы обнаружили по месту жительства подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

6 сентября в ФСБ сообщили, что обнаружили в 53 регионах России 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия. Подпольные оружейники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и сбывали их. Силовики пресекли деятельность 84 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и производили боеприпасы.