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ВС РФ отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

Минобороны: войска Южной группировки отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие Южной группировки отразили 10 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника в живой силе на этом направлении за сутки составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, Вооруженными силами (ВС) РФ было ликвидировано 22 единицы техники.

Между тем, в районе населенного пункта Заря в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что на указанном направлении уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ. Помимо этого, были уничтожены гаубица M-777 и семь минометов ВСУ в районе Андреевки, Александро-Шультино, Клещеевки и Верхнекаменского.

Днем ранее российские силы отразили четыре атаки украинских войск в ДНР. Живую силу противника подавили в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик. За сутки на донецком направлении ВСУ потеряли до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 18 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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