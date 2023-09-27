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Ученые из США предупредили о рисках деменции при физически тяжелой работе

Ученые Колумбийского университета: физически тяжелая работа приводит к риску деменции
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ученые Колумбийского университета (CU) провели исследование, согласно которому люди, которые занимаются физически тяжелой работой, могут быть сильнее подвержены развитию деменции. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Были изучены данные 7005 человек в возрасте 33–65 лет, которых собрали в рамках одного из крупнейших в мире исследований снижения мозговой активности. У 92 участников за период наблюдения диагностировали деменцию, а у еще 2407 — когнитивные нарушения в умеренном виде.

Так, у людей, занимающихся физически тяжелой работой, например, фермеров, продавцов, кассиров, медсестер и сиделок, признаки снижения мозговой активности выявлялись чаще. У таких людей в возрасте 33–65 лет выявили на 72% выше риски деменции, чем у работников в офисе.

«Постоянная работа по профессии со средней или высокой профессиональной физической нагрузкой была связана с повышенным риском когнитивных нарушений, что указывает на важность разработки стратегий для людей, занимающихся физически тяжелыми профессиями, для предотвращения когнитивных нарушений», — отметили исследователи.

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В августе ученые из университета Северной Каролины установили, что прием таблеток против изжоги может спровоцировать риск развития деменции. Эксперимент показал, что частое употребление средств от изжоги повышают риск снижения мозговой активности на 33%.

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