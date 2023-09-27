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В МИД ФРГ назвали неприемлемым присутствие ветерана СС в парламенте Канады

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Присутствие служившего в дивизии СС «Галиция» 98-летнего нациста Ярослава Хунку (Гунько) было неприемлемым. Об этом 27 сентября заявил заявил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

Он отметил, что посол ФРГ присутствовала во время чествования украинского националиста в парламенте Канады, но до конца не поняла, кто он такой.

«Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили», — сказал официальный представитель дипведомства ФРГ в ходе брифинга.

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23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего Хунки, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

После этого, 25 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Позднее, 27 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде. Она отметила, что реакция от Лондона, Вашингтона и Парижа едва ли последует.

В тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что канадские власти должны выдать Хунку правосудию. Он отметил, что аплодисменты президента Зеленского фашисту из дивизии СС вновь подтверждают нацистскую идеологию киевского режима. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что Россия хотела бы услышать международную реакцию в связи с данной ситуацией.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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