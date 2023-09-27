Заболеваемость ОРВИ выросла в Мурманской области

Врачи фиксируют медленный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории Мурманской области. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных категориях, кроме детей до двух лет.

По данным ИА «Би-порт», порядка 55,1% заболевших — это дети. В основном за медицинской помощью обращаются школьники 7–14 лет.

В ходе вирусологического мониторинга выделено два вируса гриппа В, а также один вирус гриппа А. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в основном в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии, в том числе риновирус. Также отмечается единичная находка микоплазмы.

Прививочная кампания против гриппа стартовала 28 августа. На текущий момент вакцинированы больше 64 тыс. человек, в том числе почти 7 тыс. детей.