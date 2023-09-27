Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Союз МС - 23» с российскими космонавтами вернулся на Землю с МКС
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Мир
В Кремле заявили о необходимости выдать правосудию бойца СС Хунка
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Общество
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 млн рублей
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
Мир
Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Авто
Предзаказы на российский электромобиль Atom закончат принимать 30 сентября
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Высланный из Нигера французский посол покинул страну
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Байден призвал республиканцев начать работать в связи с угрозой шатдауна

0
Фото: Global Look Press/White House/Adam Schultz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представителям Республиканской партии США пришло время начать работать, иначе в стране начнется шатдаун — частичная приостановка работы правительства с роспуском госслужащих. Об этом 27 сентября заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер произнес эти слова на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию в Атертоне (штат Калифорния). Отметив, что «небольшая группа радикально настроенных республиканцев» в палате представителей не хотят выполнять свои обязательства.

Байден также обвинил спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти в отказе от соглашения, к которому они пришли ранее в этом году, чтобы избежать потенциального дефолта США по долгу. Политик предупредил, что приостановка работы правительства дорого обойдется американскому народу, добавляет «Газета.Ru».

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

Ранее, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как отметил Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 сентября раскритиковала идею о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Она заявила, что республиканцы целый год безуспешно пытались найти улики в отношении прежней деятельности главы государства. В свою очередь, сам Байден 14 сентября указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» заявил, что республиканцы выступают за импичмент Байдену из-за мести. Эксперт напомнил, что ранее демократы объявляли импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу. Но теперь и «у республиканцев чешутся руки, чтобы отомстить». При этом официальное расследование в отношении Байдена может сказаться на репутации действующего американского лидера, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023