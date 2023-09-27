Байден призвал республиканцев начать работать в связи с угрозой шатдауна

Представителям Республиканской партии США пришло время начать работать, иначе в стране начнется шатдаун — частичная приостановка работы правительства с роспуском госслужащих. Об этом 27 сентября заявил президент США Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер произнес эти слова на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию в Атертоне (штат Калифорния). Отметив, что «небольшая группа радикально настроенных республиканцев» в палате представителей не хотят выполнять свои обязательства.

Байден также обвинил спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти в отказе от соглашения, к которому они пришли ранее в этом году, чтобы избежать потенциального дефолта США по долгу. Политик предупредил, что приостановка работы правительства дорого обойдется американскому народу, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как отметил Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 сентября раскритиковала идею о начале расследования в рамках процедуры импичмента. Она заявила, что республиканцы целый год безуспешно пытались найти улики в отношении прежней деятельности главы государства. В свою очередь, сам Байден 14 сентября указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» заявил, что республиканцы выступают за импичмент Байдену из-за мести. Эксперт напомнил, что ранее демократы объявляли импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу. Но теперь и «у республиканцев чешутся руки, чтобы отомстить». При этом официальное расследование в отношении Байдена может сказаться на репутации действующего американского лидера, добавил он.