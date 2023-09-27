Водитель мопеда пострадал в ДТП в Псковской области

Легковой автомобиль столкнулся с мопедом на дороге в Псковской области. Водитель двухколесного транспортного средства госпитализирован.

Авария произошла в деревне Затурье Себежского района. У АЗС произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и мопеда «Альфа». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Водитель мопеда получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

В Рязанской области два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Два человека получили травмы.