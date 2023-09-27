В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за тумана в ночь на 28 сентября. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 27 сентября.

Туман ожидается с видимостью от 200 до 700 м. Жителям столичного региона порекомендовали соблюдать осторожность и ориентироваться на условия видимости при перемещении по городу и области, сообщает телеканал «360».

В связи с погодными условиями может быть затруднено воздушное сообщение.

Кроме того, в столице и Подмосковье сохраняется предупреждение о пожарной опасности, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самые высокие температурные аномалии прогнозируются в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях в ближайшие дни, в этих регионах температура будет на 7–9 градусов выше нормы.

Накануне, 26 сентября, Вильфанд пообещал в Москве рекордное тепло в предстоящую пятницу. Отмечается, что пятница, 29 сентября, может побить суточный температурный рекорд 1900 года. Ночью прогнозируются минимальные температуры в районе плюс 7–9 градусов, а днем — плюс 21–23 градуса.