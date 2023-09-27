Опубликованы кадры крушения самолета Ил-76 в Мали

Кадры крушения грузового самолета Ил-76ТД в аэропорту Гао в Мали 27 сентября опубликовал Telegram-канал AviaNews.

На записи видно, как воздушное судно садится на взлетно-посадочную полосу с существенным перелетом, а затем на высокой скорости выезжает за пределы полосы. После этого происходят разрушение и возгорание конструкции.

По данным канала, самолет официально принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) Мали.

Крушение Ил-76ТД произошло в субботу, 23 сентября, в аэропорту в восточной части Мали. Сведения о возможных погибших и пострадавших не сообщались.