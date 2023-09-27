Больше 260 км лесных дорог очистили в Подмосковье

С начала 2023 года в лесах Московской области расчистили и обустроили 261,17 км дорог. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова.

Работы проводятся в рамках государственного задания. Комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог необходимо выполнить на дорогах протяженностью 283,7 км. Мероприятия запланированы до формирования устойчивого снежного покрова.

Лесные дороги необходимо обустраивать для быстрого проезда лесопожарной техники. Работы в полном объеме выполнены в 12 лесничествах, в их числе — Клинское, Бородинское, Шатурское и Ступинское.