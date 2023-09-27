Обвиняемый в убийстве фельдшера был арестован в Томской области

Мужчина, обвиняемый в убийстве фельдшера в селе Иштан, был заключен под стражу в Томской области. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram.

«Следователем СКР задержанному по подозрению в совершении данного преступления 41-летнему жителю села Иштан предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие также уточняет, что мужчина полностью признал свою вину.

«По ходатайству следователя Кривошеинский районный суд Томской области избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

26 сентября в селе Иштан Кривошеинского района Томской области местный житель расчленил приехавшего к нему фельдшера. Погибший фельдшер была единственным врачом на населенный пункт, ее тело нашли в лесу 25 сентября с многочисленными телесными повреждениями.

По сообщениям источника «Известий», расправе предшествовало застолье в честь дня рождения 47-летнего жителя поселка. В определенный момент между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого его друг плеснул в него растворителем и поджег его. Собутыльники потушили огонь, но из-за полученных ожогов решили вызвать фельдшера.