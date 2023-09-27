Тридцать зимних пляжей начнут работать в Сочи

В Сочи к зимнему сезону откроют 30 пляжей. Их организуют на 11 набережных во всех районах города.

Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, которые приводит ИА KrasnodarMedia, в ближайшее время на курорте высокий турпоток сохранится.

Градоначальник отметил, что концепция #СочиВпечатлений полностью себя оправдала. С начала 2023 года город принял более 6 млн туристов. До конца сентября в Сочи забронировано более 80% гостиниц и отелей.

В бархатный сезон в городе наиболее популярны услуги климатолечения и оздоровления, пишет агентство.

Ранее эксперты выяснили, что россияне стали реже планировать отпуск на осень. Это следует из опроса сервиса SuperJob. Доля людей, которые никуда не поедут до зимы, по сравнению с прошлым годом выросла с 54 до 62%. Тем не менее специалисты не ожидают серьезного падения турпотока осенью.