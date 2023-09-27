Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе выступления в Госдепартаменте обратилась к президенту России Владимиру Путину по имени и заявила, что расширение НАТО является последствием российской политики. Об этом в среду, 27 сентября, сообщило агентство Reuters.

«Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли», — сказала она.

По ее словам, «людей не заставляют вступать в НАТО», они выбирают этот путь сами.

Помимо этого жена экс-президента США Билла Клинтона отметила, что приоритетами нынешнего руководства Белого дома являются как расширение НАТО, так и преодоление вызовов со стороны Китая, добавляет «Газета.Ru».

Комментируя ее обращение к российскому лидеру, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Клинтон известна своими попытками подмены понятий.

Ранее, 19 сентября, политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» отметил, что поражение США и НАТО на Украине, к которому сейчас всё идет, будет сильнейшим ударом по альянсу, который ослабит его позиции в мире и ускорит процесс распада. С его слов, в ближайшие 10 лет объединение может перестать существовать в нынешнем виде.

В свою очередь журнал The Atlantic 2 сентября писал, что НАТО рискует распасться в ближайшие годы из-за событий на Украине. Авторы издания допустили, что альянс прекратит свое существование к 2025 году.

В июне Путин упрекнул альянс в обмане о расширении на Восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для РФ, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения. Позднее в августе российский лидер отметил, что альянс продолжает наращивать свой потенциал, используя для этого военные и невоенные средства давления.