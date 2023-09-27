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В Кремле посочувствовали украинским ветеранам из-за аплодисментов Зеленского нацисту

Песков: аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинского националиста Ярослава Хунку в Канаде, хлопая ему, что говорит о его пристрастии к нацизму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября в ходе официального брифинга.

«Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — не новость. Тот факт, что Зеленский так же стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, в том числе деду Зеленского», — сказал Песков.

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27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе официального брифинга заявил о необходимости придать суду бойца СС Ярослава Хунку.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало кадры, где в ходе визита в Канаду Владимир Зеленский поприветствовал 98-летнего украинского националиста, Ярослава Хунку, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция».

После этого, 25 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС.

Позже в этот же день российский посол сообщил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана нацистской дивизии Ярослава Лунки.

26 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку.

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