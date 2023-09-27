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Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства после своего переизбрания, сообщается на официальном портале мэра столицы 27 сентября.

Состав кабинета практически не изменился. Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Андрей Бочкарев и Наталья Сергунина сохранили посты заместителей мэра.

Покинули свои должности руководители департаментов культуры и природопользования Александр Кибовский и Антон Кульбачевский. На место Кибовского Собянин назначил Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства и инновационного развития. Пост Кульбачевского заняла Юлия Урожаева, ранее руководившая главным контрольным управлением Москвы.

Министрами правительства утвердили Марию Багрееву, Максима Гамана, Евгения Данчикова, Елену Зяббарову, Эдуарда Лысенко, Александра Молоткова, Алексея Немерюка, Владислава Овчинского, Евгения Стружака, Алексея Фурсина, Алексея Хрипуна, Сергея Черемина.

Председателем президиума правительства является сам Собянин.

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Ранее, 18 сентября, Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы. В этот же день он официально вступил в должность мэра столицы, церемония состоялась в концертном зале «Зарядье».

Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Собянин, являющийся действующим мэром Москвы, победил на выборах во всех районах города, не проиграв ни на одном из участков. Всего он набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, занявший второе место, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11% голосов.

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