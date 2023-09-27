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Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера

Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов Фейхоо на пост премьера
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Фото: congreso.es
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Лидер консервативной Народной партии в Испании Альберто Нуньес Фейхоо проиграл в первом туре голосования на пост премьер-министра. Об этом 27 сентября свидетельствуют результаты первого голосования, трансляция которого велась на сайте испанского парламента.

Кандидатуру Фейхоо поддержали 172 депутата, однако против выступили 178 членов конгресса.

Чтобы получить пост главы парламента, в первом туре голосования Фейхоо нужно было набрать минимум 176 голосов из 350, то есть заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев.

Чрез два дня, 29 сентября, в конгрессе пройдет второй тур голосования. В ходе него кандидату будет также достаточно поддержки большинства парламентариев.

Если и после этого лидера Народной партии не изберут на должность, то у представленных в парламенте партий будет два месяца, чтобы договориться о кандидатуре главы правительства. В случае если и после этого премьера не выберут, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы.

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В июле этого года в Испании прошли всеобщие выборы, на которых Народная партия получила 137 мест в парламенте. Кроме того, кандидатуру Фейхоо поддержала правая партия «Вокс». Премьер-министр, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес 24 июля объявил, что правые политические силы проиграли на досрочных всеобщих выборах.

Фейхоо 23 июля заявил о готовности попытаться сформировать правительство, призвав остальные политические силы не блокировать данную инициативу. Он назвал свою просьбу законной и выразил надежду, что все политические силы будут нести за это ответственность.

Законодательную власть в Испании осуществляют избираемые сроком на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты).

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