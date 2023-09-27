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В Харьковской области заявили о продвижении российских сил

Ганчев: ВС России улучшили позиции в Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Российские войска «хорошо продвинулись» и закрепились на ранее принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ) опорных пунктах в Харьковской области, сказал 27 сентября глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», — приводит слова Ганчева «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что российские военные заняли стратегически удобные позиции, которые позволят продвинуться им дальше.

Игра на выбивание: ВС РФ продвинулись в районе Купянска
Значительно расширена подконтрольная зона вблизи сел Синьковка и Петропавловка

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российской армии удалось значительно расширить зону контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области.

До этого, 17 сентября, бойцы первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» произвели налет на один из опорных пунктов в тылу украинских войск в Харьковской области. В результате были уничтожены шесть украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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