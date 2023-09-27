В Харьковской области заявили о продвижении российских сил

Российские войска «хорошо продвинулись» и закрепились на ранее принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ) опорных пунктах в Харьковской области, сказал 27 сентября глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», — приводит слова Ганчева «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что российские военные заняли стратегически удобные позиции, которые позволят продвинуться им дальше.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российской армии удалось значительно расширить зону контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области.

До этого, 17 сентября, бойцы первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» произвели налет на один из опорных пунктов в тылу украинских войск в Харьковской области. В результате были уничтожены шесть украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.