Первую в Свободном муниципальную котельную перевели на газ

В городе Свободном Амурской области первую муниципальную котельную полностью перевели на работу на газе. Еще одна котельная также начнет работать на газе в самое ближайшее время.

Как уточняет ИА PriamurMedia, газ подается на свободненский блочный газорегуляторный пункт по межпоселковому газопроводу из Новоивановки.

Начальник региональной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Михаил Морозов рассказал, что на станции проходят редуцирование и очистка газа. А далее он попадает в городскую сеть, имея нужные параметры.

Котельная начала работать на газовом топливе в среду, 27 сентября, после того, как система прошла все необходимые проверки.

По словам главы города Владимира Константинова, первая муниципальная котельная была построена на средства из регионального бюджета в рамках программы газификации Свободного. После запуска второй газовой котельной удастся разгрузить центральную котельную на 30 Гкал, чтобы она перестала работать в пикой нагрузке в зимний период.

Амурская служба новостей пишет, что в планах — строительство других газовых городских котельных и параллельно с этим — возведение газопровода. Он должен подвести топливо к новым теплообъектам.