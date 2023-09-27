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КНДР вышлет бежавшего из Южной Кореи американского солдата

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Фото: соцсети
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Власти КНДР приняли решение выслать американского военного Трэвиса Кинга, бежавшего в страну из Южной Кореи. Об этом 27 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Трэвис Кинг признался, что незаконно вторгся на территорию КНДР, поскольку питал неприязнь к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США и разочаровался в неравноправии американского общества», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 августа, ЦТАК сообщало, что Кинг собирался просить убежища. Он признался, что был разочарован «несправедливостью в американском обществе и выразил свою волю к эмиграции в северокорейское государство или третью страну».

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18 июля 23-летний Кинг, будучи в составе туристической группы, осматривал общую охранную зону в Пханмунчжоме и перешел на территорию КНДР между комнатой корейско-американского контакта по военным каналам и комнатой отдыха патрулей, которые находятся на демаркационной линии. Он был задержан военнослужащими Корейской народной армии.

По информации агентства Reuters, Кинг присоединился к армии США в январе 2021 года и является кавалерийским разведчиком в корейских ротационных силах, которые являются частью обязательств США по обеспечению безопасности в Южной Корее.

Согласно судебным документам, ему было предъявлено два обвинения в нападении в Южной Корее. В конечном итоге Кинг признал себя виновным в одном случае нападения и в повреждении полицейской машины во время нецензурных высказываний в адрес южнокорейцев. По возвращении в Соединенные Штаты к нему должны были быть применены дополнительные дисциплинарные меры.

Кинг закончил отбывать военное заключение и был доставлен американскими военными в аэропорт, чтобы вернуться в свою родную часть в США, однако он сбежал из аэропорта и присоединился к поездке по пограничной зоне между КНДР и Республикой Корея.

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