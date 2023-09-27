Автоматы с боксерскими грушами уберут из центра Пензы

Электронные силомеры в виде боксерской груши уберут из центра Пензы в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба министерство общественной безопасности региона.

Устройства очень популярны у горожан, но нравятся далеко не всем. Одна из местных жительниц пожаловалась на странице губернатора Пензенской области, что они слишком шумные.

«Бьют в них изо всех сил, могут задеть прохожих, испугать детей и стариков. Кто разрешил эти боксерские груши в центре города? Свою силу можно проверить в тренажерном зале или на спортплощадке», — считает женщина, ее слова приводит ИА «Пенза-пресс».

В ответ ей сообщили, что автоматы, установленные в сквере имени В. Г. Белинского, на улице Московской, 71, и на территории Фонтанной площади будут демонтированы.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Пензенской области планируют возродить усадьбу Араповых в селе Проказна Бессоновского района. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения XIX века.