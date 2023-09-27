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Спецпредставитель Байдена выступила за передачу замороженных активов РФ Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины и миллиардерша Пенни Прицкер заявила в среду, 27 сентября, что российские активы, замороженные странами Запада после начала спецоперации по защите Донбасса, необходимо использовать для восстановления Украины.

По ее мнению, Россия якобы «должна внести свой вклад в восстановление Украины» не только с юридической точки зрения, но и с этической.

«С юридической точки зрения вопрос о том, как это сделать, находится в стадии разработки», — приводит Financial Times слова Прицкер.

Газета также напомнила, что в сенат США внесен законопроект, который может позволить Байдену конфисковать суверенные активы России и передать их Киеву. Однако администрация США и ЕС сомневаются в целесообразности подобного решения.

Прицкер была назначена на должность спецпредставителя Байдена 14 сентября, ранее она занимала пост министра торговли в администрации экс-президента США Барака Обамы. В ее задачи входит в том числе стимулирование усилий Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики.

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7 сентября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что конфискации Соединенными Штатами активов российских бизнесменов и передаче их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) является доказательством того, что США — это «государство-террорист в финансовом плане».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия США незаконными и ведущими к судебным разбирательствам. Он отметил, что ранее такие случаи удавалось успешно оспаривать в некоторых европейских странах и признавать необоснованной конфискацию средств бизнесменов РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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