В Якутии хозяйка покусавшей ребенка собаки заплатит 50 тыс. рублей

В Якутии хозяйка собаки, покусавшей ребенка, выплатит пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд удовлетворил требование прокурора Усть-Янского района.

Как уточняет ИА SakhaNews, в апреле 2023 года в поселке Депутатском во дворе многоквартирного дома собака набросилась на девочку, укусив ее за ногу.

Выяснилось, что у собаки есть хозяйка, жительница поселка. Районная прокуратура обратилась с иском в суд с требованием взыскать с женщины компенсацию за нападение животного на ребенка.

ИА YakutiaMedia поясняет, что по закону владельцы домашних животных обязаны обеспечивать безопасность граждан, в том числе детей. Этого исполнено не было. По этой причине исковые требования прокурора были удовлетворены.