Мастер транспортной компании в ХМАО ожидает суда за травмирование работника

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершено расследование уголовного дела по факту нарушений требований охраны труда, в результате которого работник остался инвалидом. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в СУ СК России по региону.

Фигурантом по делу проходит мастер транспортной компании. По данным следствия, в январе 2022 года он, будучи ответственным за соблюдение требований охраны труда на базе по хранению и переработке металлолома в Октябрьском районе, допустил их грубое нарушение.

В ходе ремонтных работ, которые проводились без контроля со стороны мастера, пострадал стропальщик. Мужчина получил различные травмы, в последующем ему была присвоена II группа инвалидности.

Мастера транспортной компании обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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