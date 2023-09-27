Жительница Псковской области отдала мошенникам больше 1 млн рублей

Полиция в Псковской области проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Великих Лук. Потерпевшая лишилась больше 1 млн рублей.

По словам женщины, она занималась поисками дополнительных источников дохода. Незнакомцы предложили получить заработок за счет выполнения заданий в одном из популярных мессенджеров. От великолучанки якобы требовалось оценивать сеть отелей в сфере туристического бизнеса. В ходе общения злоумышленники выманили у женщины больше 1 млн рублей, пишет Псковская лента новостей.

Кроме того, зарегистрировано несколько случаев мошенничества по телефону. Граждане перечисляли деньги на посторонние счета, доверяя собеседникам, которые представлялись сотрудниками банков. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Уфе клиенты обвинили владельцев турагентства в мошенничестве и краже примерно 40 млн рублей. По версии потерпевших, они вносили плату за поездки, но накануне вылета выяснялось, что агентство не предоставляло им ваучеры для полета.