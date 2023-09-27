Жителям Владивостока пообещали почти неделю дождей со снегом

Во Владивостоке шесть дней подряд будет идти снег с дождем. Такая погода ожидает жителей города в ноябре. Мокрый снег, причем достаточно интенсивный, пройдет с 1 по 6 ноября.

Температура воздуха в эти дни будет снижаться с плюсовых отметок до минусовых. В начале месяца днем столбики термометров будут показывать +3 градуса, а в ночные часы — 10 градусов ниже нуля. 6 ноября пройдет сильный снег, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее, 26 сентября, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что снег в Центральной России может выпасть уже на стыке первой и второй декад октября. Температурные показатели в скором времени вернутся в рамки климатических значений, а на стыке первой и второй декад октября температура окажется немного даже ниже нормы.