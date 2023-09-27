Калужская область получит более 620 млн рублей на развитие туризма

Федеральные власти выделят 624 млн рублей на поддержку туристической отрасли Калужской области в 2023 и 2024 годах, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram. Такое заявление он сделал во Всемирный день туризма, который отмечается среду, 27 сентября.

По словам губернатора, выделенные деньги помогут представителям турбизнеса укреплять материальную базу, развиваться и воплощать в жизнь новые идеи.

Также Шапша отметил набирающий обороты региональный проект «Сельское лето. Отдыхай в Калужской области». Благодаря ему минувшим летом на объектах сельского туризма было проведено 20 ярких семейных фестивалей, в которых приняли участие более 18 тыс. человек. У проекта будет продолжение — «Калужская зима».

Коснулся глава региона и социального туризма, пишет газета «Весть». По этой программе около 14 тыс. школьников ежегодно отправляются на экскурсии в Музей Жукова, по Калужской области и в целом по России .

Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечают ежегодно 27 сентября. В 2023 году праздник пройдет в среду более чем в 150 странах, в том числе и в России. О его истории и традициях читайте в материале «Известий».