Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Южной Кореи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября в ходе брифинга ответила на вопрос «Известий» о том, как российское министерство расценивает вызов посла России в Сеуле Андрея Кулика в дипведомство Южной Кореи, в ходе которого первый замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин призвал отказаться от военного сотрудничества с Северной Кореей.

«21 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации господин [Андрей] Руденко провел аналогичную встречу с послом Республики Корея в Москве. Соответствующая информации размещена на нашем сайте», — сказала Захарова.

Она отметила, что позиция российской стороны в связи с реакцией Южной Кореи и визита руководства КНДР в РФ была озвучена в ходе брифинга 19 сентября.

В тот день Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывания южнокорейских официальных лиц о недавнем визите лидера КНДР Ким Чен Ына. Она призвала Сеул не ориентироваться на разного рода слухи и домыслы. По словам дипломата, принятые на такой шаткой основе необдуманные решения нанесли бы серьезный ущерб отношениям между странами.

12 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые с 2019 года. Визит Ким Чен Ына в РФ продолжался несколько дней и был очень насыщен событиями. Кроме того, во время официального ужина после встречи на космодроме Восточный в Амурской области северокорейский лидер пригласил президента РФ Владимира Путина в КНДР. Тот принял это предложение.

14 сентября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил беспокойство из-за потенциального сотрудничества КНДР и России в военной сфере. Он отметил, что новости о сближении РФ и Северной Кореи «вызывают тревогу».

15 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил, что правительство страны не исключает введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Позднее, 25 сентября, власти Северной Кореи заявили, что считают «политическим невежеством» заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля об отношениях КНДР с Россией. Они напомнили, что южнокорейский лидер назвал «непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира» отношения Москвы и Пхеньяна. Власти КНДР отметили, что Юн Сок Ёль наносит вред политической стабильности в регионе, когда поддерживает Индо-Тихоокеанскую стратегию США, которая нацелена на изоляцию и ослабление стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).