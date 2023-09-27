Почти 500 тыс. т лососей добыли за путину на Камчатке

На Камчатке подводят итоги путины 2023 года. Объем вылова промышленным, любительским, традиционным и научным видами рыболовства превысил 490 тыс. т. Об этом сообщил региональный министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.

Он назвал этот результат вторым за всю историю промысла тихоокеанских лососей на Камчатке.

Лососевая путина в части основных видов рыболовства и промышленного рыболовства завершилась, любительское рыболовство остается открытым до 31 октября.

Здетоветский отметил депрессивное состояние лососей в Авачинском заливе. Туда впадают реки Авача и Паратунка, где действует запрет на лов лососей сетью. Кроме того, в этом году отмечается недостаточный уровень заполнения нерестилищ в верховьях реки Камчатки.

Кроме того, по словам министра, которые приводит ИА KamchatkaMedia, из-за высоких показателей вылова лососей фиксируется снижение стоимости горбуши. Сейчас за 1 кг этой рыбы просят порядка 140 рублей. Это один из самых низких показателей за последнее время.

Ранее, в июле, сообщалось, что рыбаки Приморского края стали наращивать объемы вылова в районе Южных Курил. В начале месяца там работали семь судов приморских рыбодобывающих компаний, среди которых одно крупнотоннажное и шесть среднетоннажных.