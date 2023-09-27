Несколько маршрутов закроют на Камчатке из-за выпавшего снега

На Камчатке в ближайшее время закроют маршрут-восхождение на Авачинский вулкан и несколько горных маршрутов Быстринского парка. Причина — в выпавшем снеге. Снежный покров появился на конусе Авачинского вулкана, температура опускается до –10 градусов. Склоны могут быть покрыты льдом и фирном.

ИА KamchatkaMedia уточняет, что в Быстринском природном парке на маршрутах Вулкан Дыгерен — Оленгеде, «Вулкашики», «Синегорье» и «Каньон сноубордистов» выпал снег. При восхождении требуются специальные альпинистские навыки и снаряжение. Для неподготовленных туристов маршруты являются опасными.

На прошлой неделе закрыли летние маршруты в природном парке «Ключевской». В парке «Южно-Камчатский» инспекторы ведут наблюдение за снежной обстановкой и состоянием проездов.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных отелей по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Деньги на реализацию программы получат 13 регионов России.