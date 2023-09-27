Новый источник пресной воды нашли на берегу Охотского моря

На севере Хабаровского края на берегу Охотского моря нашли новый источник пресной воды. Полевые работы проводятся в рамках госконтракта по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Как отмечает ИА AmurMedia, до сих пор Охотск снабжался водой из ручья. Однако объема воды в нем недостаточно, а ее качество не отвечает СанПиН. По словам губернатора Михаила Дегтярева, которые приводит агентство, в 2020 году поиски альтернативных подземных источников продолжились, несмотря на то, что прежние попытки оказались безрезультатны.

На этот раз специалисты пробурили шесть скважин в долине левобережья реки Кухтуй. Им удалось найти пресную воду, совершив крупный геологический прорыв. Сейчас эксперты Росгеологии готовят отчет об объеме запасов, чтобы обозначить перспективные водоносные горизонты для Охотска.