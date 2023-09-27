Скотомогильники признали безопасными в ЕАО

Специалисты обследовали два недействующих скотомогильника на территории ЕАО. Объекты расположены у сел Надеждинское и Головино.

Проверку проводили представители межрегионального управления Россельхознадзора, департамент ветеринарии при правительстве ЕАО, администрации Надеждинского сельского поселения Биробиджанского района и ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Биробиджанского района».

Установлено, что сибиреязвенные скотомогильники обустроены в соответствии со всеми ветеринарно-санитарными требованиями, информационные таблички с предупреждающей надписью установлены по всему периметру.

ИА EAOMedia поясняет, что подобные обследования проводятся для того, чтобы определить, соответствуют ли объекты требованиям законодательства в области ветеринарии.