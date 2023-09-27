Три женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в Салехарде

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в результате пожара в многоквартирном доме погибли три женщины и пострадал мужчина. Об этом сообщает СУ СК России по округу.

Пожар произошел в ночь на 27 сентября в деревянном доме на 23 квартиры на улице Чапаева, 36. Первыми о возгорании около 2:00 сообщили сотрудники ДПС, по информации главы города Алексея Титовского, они же спасли из огня мужчину.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 4:28. На месте пожара были обнаружены тела трех человек. Ими оказались женщины 1991, 1992 и 1972 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства устанавливаются, назначен комплекс экспертиз. Также проверку по факту случившегося начала прокуратура округа.

Как уточняет ИА «Ура.ру», от огня пострадали квартиры в первом подъезде. Жильцам было предложено разместиться в гостинице «Обь», однако часть людей предпочла остановиться у родственников. Мэрия города намерена выплатить компенсации пострадавшим, общественная организация «Горячие сердца Ямала» открыла центр сбора помощи.